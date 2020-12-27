部分駐巴格達使館人員撤離、B-52飛往中東、中東美軍進入戰備，隨著美方掌握伊朗民兵可能發動「潛在攻擊」，美方透過一系列動作，釋出「我們還在，不要亂來」的訊號，以嚇阻伊朗妄動；「Defence Blog」27日更指出，提高戰備等級的美國空軍、海軍與陸戰隊，近來增加伊拉克巡邏次數，以嚇阻伊朗代理人對中東美軍發動潛在攻擊。

據「伊朗觀察」記者塔格維(Babak Taghvaee)推特指出，由於「伊朗革命衛隊」可能即將對在伊拉克的美軍部隊發動攻擊，美國空軍、海軍與陸戰隊正增加在伊朗的巡邏行動，以監控伊朗「聖城部隊」(Quds Force)與伊拉克什葉民兵組織「人民動員軍」(Hashd al-Sha'abi)的行蹤。「他們正準備展開報復攻擊」。

#BREAKING: Due to the possibility of an incoming attack of #IRGC at #US military forces in #Iraq, #USAF, #USNavy & #USMC have all increased their patrols over the country monitoring Quds Force & its #PMU (Hashd al-Sha'abi) militias.They are ready to quickly retaliate their attack https://t.co/8TNgYAMdUG pic.twitter.com/DKEUdnPchq — Babak Taghvaee - The Iran Watch (@TheIranWatch) December 26, 2020

塔格維還引述「Flightradar24」表示，美國空軍3架KC-135R空中加油機與2架KC-10A加油機，「現正為至少20架美國空軍、海軍與陸戰隊的戰機加油」；此外，RC-135W電子偵察機與E-3空中預警機也在伊拉克。

「Political」認為，美軍大張旗鼓意在嚇阻伊朗對美軍發動任何侵略行動。美國有線電視新聞網(CNN)則引述五角大廈官員說法，雖沒有具體證明指出在伊拉克的民兵已拍板發動進攻，但已掌握線報在伊拉克的民兵正積極進行籌備工作，包括增加火箭彈與火砲儲量。

CNN指出，特別是「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼遇刺將滿1週年，加上日前伊朗核武科學家遭暗殺，美伊情勢格外緊張。甚至，川普一度發想攻擊伊朗，不過後為彭斯與蓬佩奧說服。川普警告，只要有美國人死於民兵之手，一定會發動某種形式的打擊。中央司令部也警告，該地區美國擁有足夠火力，在美軍在受襲擊時做出回應。

不過，也有美方官員認為，與其說伊朗主動尋釁，不如說其正等待機會，並試圖與新總統拜登團隊對話。部分官員憂心，雙方劍拔弩張之勢恐讓伊朗誤判，進而導致川普在任期尾聲發動空襲；也因此，維持中東美軍高度戰備便極具重要性。

(中時新聞網)