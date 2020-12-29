F-16戰隼 (Fightingfalcon)，是當代最暢銷的多用途戰鬥機，它的表現堪稱完美，是最傑出的空優格鬥戰機，也是一流的對地打擊機。在2003年的反恐戰爭期間，一架美軍F-16甚至能在不投放武器的情況，僅憑飛行的轟鳴聲就嚇退敵軍，頗有「猛張飛暴嚇退敵」的氣勢。

我們很強(we are the mighty)說這段故事。2003年3月晚間，兩架在伊拉克空域巡弋的F-16，接到通知要前往某個戰區支援遭到伊拉克部隊包圍的英國特戰隊伍，當時英軍人數是52名，然而伊拉克部隊多達由500人，這意味著友軍與敵軍人數比幾乎是10比1。

艾德·林奇將F-16戰機在低空超音速，形成的音爆嚇退了地面敵軍。(圖/YOUTUBE)

更糟糕的是，戰場上根本沒有光，黑到什麼程度？即使飛行員使用夜視鏡，都不足以看到地面上的部隊的動向。

隨著地面情況的惡化，飛行員從無線電中聽到戰場的情況，伊拉克部隊正在壓迫英軍的所在位置，若沒有其他支援，很可能就是一場圍殲戰。

F-16 Pilot uses Sonic Boom to save Ground Troops during Operation Iraqi Freedom

艾德·林奇中校( Ed Lynch)突然想到一招，他將戰機爬升到高處，然後向下俯衝，並且持續加速，在接近地面時，速度愈來愈接近音速。

然後F-16戰機在低空的環境下打破聲障，超音速的那一瞬間，巨大的音爆震憾地面，強大的聲浪與衝擊波，猛烈地衝擊著伊拉克軍隊，使得伊拉克軍隊以為F-16正在投下炸彈，所以伊拉克部隊趕緊找掩護或是後撤，停止了對英軍陣地的推進，就在他們還沒過神來時，英軍作戰人員就趁著這個機會突破包圍圈逃脫。

不過，林奇這一招也相當危險，就在他俯衝並且完成超音速時，他也被伊拉克的防空飛彈所瞄準，被迫進行迴避操作。他是回到基地後，才得知那些英軍成功撤離，並且捎來通知，感謝他的「震憾支援」。

(中時新聞網)