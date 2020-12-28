據《太陽報》報導，有鑒於美國與伊朗關係持續緊張不下，加上川普不按牌理出牌的個性，德黑蘭正加強其納坦茲(Natanz)與福爾多(Fordo)核設施的防空能力，全力防衛美方空襲行動。伊朗外交部長查瑞夫更警告，若美軍發動空襲，恐帶來比伊拉克戰爭還嚴重的區域衝突；加上近日美方撤除部分外館人員、派出B-52轟炸機、提升中東美軍戰備，讓《太陽報》以第三次波灣戰爭下題。

報導指出，除德黑蘭在2處核設施都安裝俄製的地對空防空飛彈系統外；外長查瑞夫也在推特上警告，「美國一貫用毫無價值的照片指控別人。上一次(指伊拉克戰爭)，美國假藉製造大規模殺傷武器的藉口，毀了中東地區，造成7兆美元(約新臺幣198.72兆元)的損失，以及58,976名美國人員的傷亡」，「這次更糟。川普將對自己的冒險行為付上全部責任」。

隨著美國與伊朗情勢緊張不下，美國駐伊拉克巴格達大使館日前更遭火箭彈的攻擊，總統川普也在推特上警告伊朗。

川普表示，「我們在巴格達的大使館遭到火箭彈攻擊」，「猜猜他們來自哪裡：伊朗」，「給伊朗一些友好的建議：只要有1名美國人遇害，我就會要伊朗負責，好好想一想」。

除川普嗆聲外，國務卿蓬佩奧也指責德黑蘭攻擊；美國中央司令部更肯定的表示，「幾乎可確定這是由伊朗支持的流氓民兵組織所為」。

日前，伊朗的核武科學家遭刺殺。伊朗揚言要對兇手展開「閃電攻擊」，而美國與伊朗關係又極度緊繃，讓人憂心劍拔弩張之勢恐造成情勢誤判。

美國官員曾表示，雖然掌握伊朗支持的民兵正積極準備；但與其說伊朗主動尋釁，不如說其正等待拜登上台，並與之進行對話。事實上，自伊朗核武科學家遇害以來，伊朗將兇手指向以色列，為的就是避免針對美國，造成情勢瞬間升級並帶來彼此誤判。

(中時新聞網)