「Military.com」報導，美國B-52「同溫層保壘」轟炸機30日飛越波灣上空，為本月第2次美國戰略轟炸機走訪該地。報導中指出，美國頻頻揮舞拳頭的用意，在於嚇阻伊朗攻擊美國及其在中東地區的盟友。對此，伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)則痛斥，「美國在製造戰爭藉口」。

相較於上次是由路易斯安那州巴克斯得空軍基地(Barksdale Air Force Base )飛往中東；此番B-52則來自北達科他州空軍基地。美國中央司令部聲明稿強調，這次飛行完全是防禦性行動。

聲明稿指出，「美國透過持續展現戰備能力，嚇阻任何潛在對手，明確表示我們有準備且有能力應付任何針對美國或我方利益的侵略」；「我們不尋求衝突，但任何人不應低估我們保衛自己軍隊與對攻擊做出果斷行動的能力」。

對此，伊朗外長查瑞夫表示「美國只是在為攻擊伊朗找藉口。德黑蘭雖然不會發動戰爭，但會為了保衛人民、安全與重要利益，而進行自衛」。

他強調，「來自伊拉克的情報顯示，美國浪費數十億美元派遣B-52與艦隊來中東地區，就是在找發動戰爭的藉口」。

美軍官員證實，在1個月內美國空軍的B-52轟炸機2度走訪波灣地區，目的是回應美方所收到的情資，即伊朗可能在數日內於伊拉克或區域內的其他地區，對美軍與美國盟友發動攻擊。

報導還指出，美國已掌握情報，除伊朗的先進武器裝備流入伊拉克外，伊拉克什葉派領導人也已跟蘇雷曼尼指揮過的「聖城部隊」官員會面。伊朗很可能針對經濟目標發動攻擊，就像2019年9月對沙烏地阿拉伯石油設施發動飛彈與無人機攻擊一樣。

報導中指出，有鑒於2020年1月3日，伊朗革命衛隊的「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼遭川普下令擊殺後，伊朗隨即對伊拉克軍事基地發動彈道飛彈攻擊，造成100名美軍受傷；美軍相當憂心伊朗會趁川普任期尾聲，選在2021年的1月3日對美國進行報復攻擊。

令人憂心的是，即使總統當選人拜登即將走馬上任，恐也不能阻止伊朗發動攻擊的企圖。此外，日前背後有伊朗撐腰的什葉派民兵組織，對美國駐巴格達大使館發動火箭彈攻擊；僅管無人殉職，但川普隨後在推特上嚴詞警告，「給伊朗好友一些忠告：只要有1名美國人被殺，我就會要伊朗負責，請三思」。劍拔弩張的氣氛，讓《太陽報》憂心「第三次波灣戰爭」恐爆發。

事實上，部分美國官員日前坦承，與其說伊朗想要報復攻擊，德黑蘭更希望搭起跟新總統拜登搭起溝通橋樑。但「Military.com」分析，隨著拜登尋求新途徑與伊朗溝通，雙方的戰略盤算恐讓情勢更為複雜。例如，拜登曾表態重返《2015年核協議》，勢必讓各方都開始打起小算盤，使得情勢治絲益棼。

(中時新聞網)