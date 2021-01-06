《路透社》6日報導，美國民主黨總統當選人拜登，有意提名歐巴馬時期的外交老兵雪蔓(Wendy Sherman）與盧嵐（Victoria Nuland），分別擔任副國務卿與主管政治事務的國務次卿。

報導中指出，做為與伊朗2015年核協議的關鍵談判者，以及曾任歐巴馬時期國務院主管政治事務的國務次卿，讓拜登有意延攬雪蔓出任國務院二當家─副國務卿的位置。

至於現已自外交體系退休的盧嵐，拜登有意提名為國務院的三當家─主管政治事務的國務次卿。盧嵐曾任美國駐歐洲外交官、北約大使與國務院發言人，

雪蔓於1976年拿到馬里蘭大學社會工作碩士。1997年至2001年期間擔任國務院顧問，這段期間她也同時擔任對北韓政策協調者；1993年到1996年，她則出任主管法律事務的助理國務卿。目前雪蔓為哈佛大學甘迺迪政府學院教授，與歐布萊特石橋集團(Albright Stonebridge Group)顧問。

盧嵐曾任主管歐洲事務的助理國務卿，2003年至2005年時擔任副總統錢尼的副國安顧問，還於1993年至1996年擔任副國務卿的幕僚長。

報導認為，雪蔓因政治提名而長期於國務院打滾，盧嵐則是職業外交官出身。2人對國務院事務都相當嫻熟，敢於直言批評現任總統川普的外交政策，特別是對俄國過於軟弱；尤其是雪蔓對北韓與伊朗事務的經驗，可補足拜登團隊在這兩大事務的不足。

此外，媒體也指出前國務院官員范納(JonFiner)，可能獲得拜登提名出任副國安顧問。范納為記者出身，2009年為歐巴馬政府延攬，曾為當時副總統的拜登捉刀撰寫外交政策講稿，也曾擔任時任副國安顧問布林肯的高階幕僚。

報導表示，目前拜登過渡團隊與雪蔓、盧嵐等人都未證實此依消息；不過，若2人獲提名並得到參議院認可，屆時將接受可望提名出任國務卿的布林肯之領導。

(中時新聞網)