新冠肺炎疫情不僅在歐美狂燒，最近日本也飆出恐怖的確診數字，繼25日的3831例，26日又創新高，來到3881例確診，並出現5個英國變種病毒個案，逼得菅義偉政府緊急宣布鎖國。對此，胸腔重症醫蘇一峰點出關鍵，日本防疫潰敗，是因政府虧待醫護，讓他們相繼逃離第一線現場。

蘇一峰今在臉書上表示，日本因為虧待醫護人員，醫護相繼逃離第一線現場，防疫潰敗只好緊急鎖國！他說，醫護崩壞造成許多人無法就醫，在家領便當前往異世界…。他還提到，其實不只日本，義大利這次也因為長期壓縮醫療支出，一度造成死亡率破10%……。他提醒，這些前車之鑑，台灣真的要小心。

對於日本醫護的逃離，有網友解讀，他一直以為「日本醫護奴性比我們大上許多，搞成這樣，應該是真的在自己的生死關頭了吧？」另有網友則感嘆說，「可惜高官與民眾都不知道醫療的重要與辛苦，等到爆了才知道，但所有醫療人員已經撐很久」。

根據NHK報導，日本國內確診感染病例，包括機場檢疫確診者等共21萬8434人，加上鑽石公主號郵輪確診712人，合計21萬9146人。

(中時新聞網)