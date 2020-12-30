指揮中心今(30)日表示，我國自明(2021)年1月1日零時起(當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，暫定實施1個月，非本國籍人士須符合下列條件，始得入境。(指揮中心提供)

國內出現首例英國變種病毒確診，考量疫情升溫，指揮中心今（30日）下令元旦起將實行一個月鎖國措施，同時推出居家檢疫加強版規範。指揮官陳時中坦言，變種病毒已傳遍五大洲，要限制個別地區效用不大，「若都不做，風險則過於大」，所以選擇針對非本國籍人士實施限制入境。

英國變種病毒傳染力強，許多國家紛紛下令與英國禁航。日前陳時中才表示，台灣防疫嚴格、管理優良，「為何需要鎖國？」不過今指揮中心證實，自國倫敦返台班機一名發燒個案確診英國變種病毒。陳時中宣布自元旦起，非本國籍人士限制入境、居家檢疫政策改為1人1戶。

對此，媒體提問，目前台灣限制非本國籍人士入境是否等同日本的鎖國政策？陳時中表示，從策略上，台灣和日本是差不多的，前幾天不願意鎖國，是因為沒有證據，不過，現在確定有一例進入台灣。

陳時中坦言，以該個案來說，雖然目前沒有社區感染可能，但考量病毒已傳滿五大洲，若只針對個別地區做限制，防疫效果並不大，「若都不做，坦白說風險也過於大」。所以選擇限制非本國籍人士入境，與本國籍居家檢疫加強版，將病毒與社區隔開。

(中時新聞網)