火箭「大鬍子」哈登交易傳聞持續延燒，就連拓荒者也被列入他考慮加盟球隊名單，聽到媒體詢問自己關於哈登交易案看法，拓荒者後衛麥科倫不爽回嗆，「我該怎麼想？我跟哈登打同一位置，如果我們換來了他，那麼誰在這交易中呢？」

難怪麥科倫如此不客氣回嗆媒體，畢竟昨天(27日)拓荒者才以128比126延長氣走火箭，儘管哈登攻下44分，麥科倫也拿44分回應，其中包含最後關頭的致勝三分球，表現完全不輸給哈登，媒體卻在賽後刻意詢問交易話題，當然自討沒趣。

不過麥科倫對於哈登的表現仍然讚不絕口，「不管哈登在其他時間都在做些什麼，但他在打籃球方面，實在太強了吧！」其實哈登昨天在場上的身形明顯腫了一圈，可以看出他在休兵期間到底有沒有認真練球，卻毫不影響他的進攻破壞力。

從兩隊交易對等籌碼來看，哈登本季薪水是4120萬美元，麥科倫只有2930萬美元，假如拓荒者真的想要換來哈登，就算送上麥科倫可能還不夠，還須另加球員與選秀權才有機會，問題是拓荒者真有意願想要換來哈登這顆不定時炸彈嗎？

(中時 )