台日主廚攜手校廚，讓校園午餐吹起時尚蔬食風潮！

灃食公益飲食文化教育基金會致力於飲食教育推廣，透過以校園午餐為基礎的「營養5餐」計畫，培養孩子食育素養。於台北市開平餐飲學校舉辦「《營養蔬食5餐食譜》及《校園廚房超實用秘笈》」聯合發表會，邀請「台灣好媳婦」李佩甄共同推廣時尚蔬食新觀念外，並請來「台日兩大主廚」林奕成、渡邊法樺進行蔬食料理實境秀，示範如何將蔬食的獨門美味秘訣帶入校園午餐，讓孩子從小就愛上蔬食的美好！

台日主廚攜手SUPER校廚，為「營養5餐」獻上百道美味蔬食

灃食教育基金會深入校園推動「營養5餐」計畫，自2019年出版《營養5餐食譜》後，今年再度推出《營養蔬食5餐食譜》，呈獻近百道創新蔬食料理。食譜分為兩部分，第一部分由SUPER校廚大賽得獎團隊與灃食主廚林奕成共同研發，運用校園午餐廚房常見卻不為孩子們喜愛的蔬食食材，設計出近五十道符合孩童每日營養所需的美味創意料理。

灃食董事長姚仁祿期待透過創新美味料理，培養孩子對蔬食的愛好。(圖／灃食教育基金會提供)

第二部分則在善果餐飲集團創辦人暨灃食董事嚴心鏞的引薦下，與善果顧問渡邊法樺合作，運用日式料理手法，以當季食材及原型食物為核心，搭配天然發酵漬物，設計出十日份和風家庭式料理。透過不同創新風格，讓孩子的每日餐食在營養基礎上，增添美味與美感。

今日發布會上，兩位主廚林奕成、渡邊法樺分別示範「韓式起司拌飯」、「南洋嘎多嘎多」兩道跨國料理製作方式，並邀請灃食董事長姚仁祿、董事嚴心鏞兩位貴賓上台試吃，姚董事長大讚「這是孩子會喜歡的料理！」，嚴董事更直呼「想把這道料理加入旗下餐廳的菜單！」。

研發「韓式起司拌飯」的校廚郭峻宏表示，當初因為研究韓式醬料，發現加入草莓提升口味的秘密，才設計出這套菜單，在灃食主廚林奕成的協助下，擺盤時加入整顆草莓，更讓這道菜在美學加持下，達到「食藝」的境界。

跨國風味特色料理，讓孩子從小愛上蔬食的美好

發表會上，來自全台參與食譜研發的校廚團隊再度聚首，無法到場的校廚們也透過視訊連線表達對《營養蔬食5餐食譜》出版的祝賀，期待能透過食譜中的創新菜色及驚豔美味，讓孩子餐餐感恩完食。

灃食教育基金會董事長姚仁祿表示，灃食在大家的支持下進到學校以「營養5餐計畫」改變孩子對食物的看法，減少因為不好吃產生的剩食浪費，也讓孩子培養愛護所有東西的心。在世界提倡環保趨勢下，透過蔬食能讓污染變少、減少碳排放，現今許多年輕蔬食餐廳經營者以環保、動保為契機，加入蔬食推廣的行列，也帶動家人、朋友一起為環境努力·灃食希望透過《營養蔬食5餐食譜》的發表，呈現跨國風味特色的蔬食料理，讓營養午餐的蔬食菜色不再單一，培養孩子對蔬食的愛好。

《營養蔬食5餐食譜》由主廚與校廚攜手研發創新蔬食菜式。(圖／灃食教育基金會提供)

深度蹲點校園改善烹煮流程，讓營養午餐效率加倍、美味滿分

而灃食主廚林奕成從2019年起與基金會一同前進校園，第一線深度輔導校廚，協助提升營養午餐的美味與多變。校園蹲點觀察近兩年，林奕成發現校廚需要的不只是烹調技術的提升，如何與時俱進運用科學烹調法，更是校廚工作的一大考驗。有鑑於此，灃食這次也推出《校園廚房超實用秘笈》，讓校廚可以用新觀點烹煮料理、對應不同樣態的食材，去除營養午餐製作流程繁雜過時的費力步驟，而留下省力的職人工序，與營養滿分的美味餐點。

推廣時尚年輕的蔬食風潮，灃食將免費提供食譜資源回饋校廚

近年來，國際對環保及碳排放等議題的關注，也讓蔬食餐飲日益受到重視。灃食董事嚴心鏞指出，台灣吃素人口比例達12～13％，是全球第二高，僅次於39%的印度，但過去社會刻板印象常將素食與宗教飲食、年長者聯想在一起，因而盼望結合自身多年推廣蔬食餐飲的經驗，透過《營養蔬食5餐食譜》導入更多國際化的時尚餐飲潮流，讓蔬食料理的年輕風潮走入校園，也讓孩子在美味健康的餐飲中，學習正確的食育觀念。

灃食主廚林奕成在「韓式起司拌飯」中以草莓醬取代辣椒醬，讓不吃辣的孩子也能大快朵頤。(圖／灃食教育基金會提供)

灃食教育基金會深入校園廚房兩年多來，深知營養午餐工作者的辛勞之處，為了感謝這群默默在校園廚房堅持付出的夥伴，本次發表的《營養蔬食5餐食譜》及《校園廚房超實用秘笈》兩本書籍，將免費開放全國的校廚人員、校園營養師及午餐秘書或是團膳廠商申請，申請方式請見「灃食公益飲食教育基金會」官網及臉書粉絲團。

未來，灃食基金會也計畫將蔬食食譜內容數位化，開放民眾於「營養5餐資源網」下載，一起為下一代的健康與環境共同努力。

(中時新聞網)