涉嫌觸犯《香港國安法》等罪行的12名反修例港人，今年8月欲偷渡台灣被大陸海警拘捕，扣押在深圳鹽田區看守所，當中10名已成年人士被正式起訴，今日將於深圳鹽田法院審訊。

星島日報報導，「12港人關注組」昨天以「12港人家屬」名義向多國發出公開信，批評陸方拒絕家屬及律師旁聽違反人權，呼籲各國政府關注，並派領事到法院旁聽。

關注組表示，美國駐廣州總領事館回覆，會幫忙協調，但其後又澄清未收到有關領事出席情況的回覆。

10名涉嫌潛逃被捕人士案件，今日在深圳鹽田法院開審，另外2名被捕時未滿18歲者，由鹽田檢察院擇日舉行聽證會作出決定。

這份公開信提出四項訴求，盼國際社會敦促中國政府公開審訊過程，作網上廣播；敦促容許媒體、家屬委託的律師、當地使館人員旁聽審訊過程；請求各國向中國政府了解12港人的現況。

公開信又指，被告當中包括英國、葡萄牙和越南國民，希望外國政府派出人員旁聽審訊過程，確保審訊過程合理和公平。

(旺報 )