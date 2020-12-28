近日，一名女網友分享，她與好友逛飾品店，後面進來了一對情侶，正當女生認真地挑選時，男友突說了一句「現在是在選塔位嗎？」店內的擺設曝光後，意外吸引不少網友熱烈討論。

連鎖品牌飾品店的擺設，讓一名男客人忍不住驚呼「在選塔位」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，與好友一同在連鎖飾品店挑選，後面來了一對情侶，正當女生認真地挑選，在一旁等待的男生，卻突放冷箭說了一句「現在是在挑塔位嗎？」

原PO聽了這番話，直呼「逛了這麼多次，從來沒有把它與塔位聯想在一起」，並在貼文處附上店家照片與塔位照，供網友做比較。

貼文曝光後，不少網友也紛紛贊同，並留言「叫我以後怎麼逛的下去」、「笑死！我男友好像也這麼說」、「麻煩不要造成店家的困擾好嗎」、「回不去了！以後看到都覺得是塔位」；其他人分享「我第一次去的時候，就直接在某格子前面，突然開始哭喊情敵的名字，男友整個笑瘋」。

另外，也有網友分享「故宮博物院的置物櫃，才是真的在選塔位」、「去韓國的汗蒸幕發現它們的置物櫃更像⋯」，不少人大嘆美學設計很有問題。

(中時新聞網)