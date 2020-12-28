近日，一名女網友分享，她與好友逛飾品店，後面進來了一對情侶，正當女生認真地挑選時，男友突說了一句「現在是在選塔位嗎？」店內的擺設曝光後，意外吸引不少網友熱烈討論。
原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，與好友一同在連鎖飾品店挑選，後面來了一對情侶，正當女生認真地挑選，在一旁等待的男生，卻突放冷箭說了一句「現在是在挑塔位嗎？」
原PO聽了這番話，直呼「逛了這麼多次，從來沒有把它與塔位聯想在一起」，並在貼文處附上店家照片與塔位照，供網友做比較。
貼文曝光後，不少網友也紛紛贊同，並留言「叫我以後怎麼逛的下去」、「笑死！我男友好像也這麼說」、「麻煩不要造成店家的困擾好嗎」、「回不去了！以後看到都覺得是塔位」；其他人分享「我第一次去的時候，就直接在某格子前面，突然開始哭喊情敵的名字，男友整個笑瘋」。
另外，也有網友分享「故宮博物院的置物櫃，才是真的在選塔位」、「去韓國的汗蒸幕發現它們的置物櫃更像⋯」，不少人大嘆美學設計很有問題。
文章來源：原文出處於此
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。