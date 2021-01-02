韓國男神玄彬去年因《愛的迫降》人氣翻漲，劇中他和孫藝真感情談的甜蜜，昨(1日)被「D社」《Dispatch》爆出熱戀8個月，兩人也大方承認。算起來兩人約在去年4月就開始交往，有網友挖出兩人去年6月參加百想藝術大賞，台下因維持社交距離坐很遠，上台後互動不多，如今看來是刻意藏戀情，但也有網友發現本來表情淡定的玄彬還是不小心露餡，中途一度深情地看著孫藝真，露出2秒微笑後又收回。

玄彬2018年拍攝電影《極智對決》時就和孫藝真傳假戲真做，有人爆兩人到美國秘密約會、逛超市，甚至男方已見過女方家長，但被當事人否認。去年兩人再攜手拍《愛的迫降》，網上瘋傳拍攝第6集北韓炸雞店場景時，玄彬似乎在桌底下偷牽孫藝真的手，對此，玄彬公司跳出否認，指出：「2位演員都十分專業，在拍攝時牽手是完全不可能的事，玄彬和孫藝真並不是交往的關係。」

去年6月百想藝術大賞，原本表情嚴肅的玄彬看了孫藝真一眼露出笑容。（圖／翻攝自 Youtube）

當時媒體報導，對於頻頻跟孫藝真傳緋聞，友人說玄彬從一大早便很慌張，再度強調：「他們真的不是戀人關係。」後來又有網友發現，孫藝真的IG帳號從半夜12點到凌晨2點連按讚好幾篇貼文，內容都與玄彬有關，讓人不禁聯想是否默認戀情，然而孫藝真當時沒多做說明。

去年玄彬、孫藝珍被瘋傳偷牽手，但被當事人否認。（圖／翻攝自搜狐韓娛微博）

如今玄彬、孫藝真大方認愛，知情人透露兩人愛得火熱，雖然工作繁忙，在這段期間各自有電影等計畫要執行，「但越是忙碌就越依戀彼此」。眼尖網友挖出，去年中兩人參加百想藝術大賞，一同獲得人氣獎，為了保密戀情，雙方不僅互動少，眼神也很少交集，僅在領獎前孫藝珍稍微回頭看了一下玄彬，玄彬露出笑容，接著擺出嚴肅表情，一秒收回的眼神洩露了愛意。

(中時新聞網)