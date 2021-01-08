日本長壽女星鈴木登紀子在NHK電視台節目《今日的料理》擔任料理老師，教觀眾們做菜長達40年時間，87歲罹患大腸癌，89歲又驗出肝癌，持續都有接受治療，到她95歲都還能在螢光幕看到她的好手藝；但近日傳出她因肝癌在家病逝，享耆壽96歲，令許多粉絲都相當不捨，感嘆「謝謝奶奶教會我做美味的料理」。

鈴木登紀子因為好廚藝，開料理教室後進而上節目教做菜，被觀眾們封為「料理奶奶」，她原本只是在家中開料理教室，在46歲那年以料理老師身分出道，成為各大料理節目的來賓，後來更成為《今日的料理》固定班底長達40年。

料理奶奶從家庭菜色到懷石料理都相當拿手，每每做菜時也會分享各種小秘訣，讓觀眾有種做菜時，奶奶在一旁提醒的即視感，因此變成不少婆婆媽媽的偶像；後來鈴木登紀子也有出版食譜書，生病後雖然減少上電視，但她的料理教室仍在經營中，直到逝世前都死守對她來說神聖的廚房領域。

不過，今（8）日NHK《今日的料理》在微博發文，原來鈴木登紀子已在去年12月28日在家中病逝，享耆壽96歲；粉絲們得知消息後，看到照片中她一頭微捲白髮，穿上圍裙做菜時的模樣，都紛紛不捨地表示，「奶奶像是陪著我一起長大」、「不會忘記奶奶做菜的樣子」、「謝謝奶奶教會我做出許多美味的料理」、「我跟家人都會為了奶奶祈福，希望她到天上能吃到更多美味的食物」。

(中時新聞網)