萊豬進口亂象百出，現還引發漲價效應，新北市板橋區某燒臘便當店因公告「豬肉類便當漲價10元」，遭網友質疑有趁火打劫、哄抬物價之嫌，但業者也出面喊冤，表示真的是成本考量不得以漲價，對此，前藍委孫大千無奈表示，這次的漲價風波反映出民進黨從來不敢說出來的現實世界，「燒臘業者把民進黨的臉打得又紅又腫」！

對此，孫大千今在臉書發文表示，這次的漲價風波反映出民進黨從來不敢說出來的現實世界，那就是，許多餐飲小吃店和豬肉類加工業者基於成本考量，長久以來就是使用進口豬肉，然而，從元旦起，具有價格優勢的萊豬當然會是選項之一。

孫大千指出，台灣的餐飲小吃店和豬肉食品加工業者未來只剩下幾種選擇：

第一，改用台灣豬肉，但是漲價，就如同這家燒臘店。

第二，改用台灣豬肉，維持原價，自負虧損。

第三，使用進口豬肉，保持價格優勢，但是誠實揭露。

第四，使用進口豬肉，維持原價，但是虛偽謊報。

第五，停止販售豬肉相關產品。

孫大千感嘆，最可憐的是台灣人民，將來在食用豬肉食品時，永遠都要擔心受怕，會不會不小心吃到萊豬？

中央元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，有燒臘店近日傳出豬肉類便當調漲10元，遭質疑惡意哄抬物價，更有網友揚言拒吃，業者趕緊出面喊冤說，店內便當價格維持3至、4年沒調漲，一直以來都是使用加拿大進口的合格豬肉，因為萊豬議題，擔心消費者會對進口豬肉有疑慮，考量後改用台灣豬，但因選用台灣產的五花肉、梅花肉後，價差差很大，成本考量下，決定將部分類型的便當調價，並非惡意漲價。

(中時新聞網)