美國務卿蓬佩奧宣布美駐聯大使克拉芙特將訪台，並在聲明中指出，台灣展現出「一個自由中國」所能達成的成就，對台灣讚譽有加，引發各界關注。對此，前國民黨立委陳學聖昨(8日)在臉書詢問，總統蔡英文要接受「自由中國」的美稱嗎？不知道克拉芙特大使來訪時，若當面用「自由中國」稱讚台灣，蔡英文會怎麼回應？

陳學聖在臉書寫下，美國現任總統川普可算歷任中，將「台灣牌」在美中對抗中，發揮到最淋漓盡致的人，連臨去秋波，都不忘派聯合國大使克拉芙特訪台；當然來者是客都熱烈歡迎，只是美國國務卿蓬佩奧此項政治動作，要凸顯的是，儘管中國共產黨試圖削弱台灣在民主的巨大成功，但台灣民主仍蓬勃發展，台灣展現的是一個自由中國所能達到的成就。

但談到「自由中國」，陳學聖指出，這個詞在民進黨多年執政的努力下，早已隨風而逝許久，不知道克拉芙特大使來訪時，若當小英面，用「自由中國」稱讚台灣，小英會怎麼回應？不知道會是立即糾正或是還是回到陸委會時代的蔡英文主委，正視「兩岸」關係的不可分割性？

在目前兩岸對抗氛圍濃厚情勢下，陳學聖認為，反對黨去點明兩岸交流、溝通，化解誤會的重要性，往往只會淪為「舔共、賣台」的罵名，似乎有時需藉助外人，方可看清台灣自己在國際大局勢下的處境。最後他更說，「正好也是克拉芙特大使訪台之行，是小英政府應該要好好誠實面對的課題。」

有網友回應，所以醒一醒吧，何必當美國棋子；也有人認為其實美國利益擺第一，光是武器賺的錢就有多少了；另外還有網友質疑其實是美國舊政權要退休了，來台灣拿退休金。

(中時新聞網)