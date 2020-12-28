國道3號南下186公里處龍井路段上午10點8分，發生連結貨櫃車翻覆，橫阻3線車道，貨櫃車平躺全組、護欄、隔音牆也全撞稀爛，警方投入搶救，全線封閉，引導從龍井下車，回堵3公里。
這起小貨車自撞翻覆的車禍，一下子封阻南下的3線車道，事故原因警方還在調查釐清中。目前沒有人傷亡。但是現場一片狼藉，正片護欄和隔音牆全被撞得破爛，車輛回堵嚴重，車陣綿延3公里。
國道第七大隊已經投入管制，封閉車道，並引導車流從龍井交流道上、下，並調度拖吊車，排除事故現場。
(中時 )
國道3號南下186公里處龍井路段上午10點8分，發生連結貨櫃車翻覆，橫阻3線車道，貨櫃車平躺全組、護欄、隔音牆也全撞稀爛，警方投入搶救，全線封閉，引導從龍井下車，回堵3公里。
這起小貨車自撞翻覆的車禍，一下子封阻南下的3線車道，事故原因警方還在調查釐清中。目前沒有人傷亡。但是現場一片狼藉，正片護欄和隔音牆全被撞得破爛，車輛回堵嚴重，車陣綿延3公里。
國道第七大隊已經投入管制，封閉車道，並引導車流從龍井交流道上、下，並調度拖吊車，排除事故現場。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。