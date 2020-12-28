國道3號貨櫃車翻覆橫阻3車道，全線封閉車陣回堵3公里。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號貨櫃車翻覆橫阻3車道，全線封閉車陣回堵3公里，護欄隔音牆全撞稀爛。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號貨櫃車翻覆橫阻3車道，全線封閉車陣回堵3公里。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號貨櫃車翻覆橫阻3車道，全線封閉車陣回堵3公里。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號南下186公里處龍井路段上午10點8分，發生連結貨櫃車翻覆，橫阻3線車道，貨櫃車平躺全組、護欄、隔音牆也全撞稀爛，警方投入搶救，全線封閉，引導從龍井下車，回堵3公里。

這起小貨車自撞翻覆的車禍，一下子封阻南下的3線車道，事故原因警方還在調查釐清中。目前沒有人傷亡。但是現場一片狼藉，正片護欄和隔音牆全被撞得破爛，車輛回堵嚴重，車陣綿延3公里。

國道第七大隊已經投入管制，封閉車道，並引導車流從龍井交流道上、下，並調度拖吊車，排除事故現場。

(中時 )