撞傷婦人後又再失控撞倒路旁停放的5輛機車，連路旁鐵桿都被撞歪。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

30歲何姓男子今（3）天清晨5時許駕駛汽車行經淡水區新興街時，撞倒66歲的洪姓婦人後又失控撞上停放在路旁的5輛機車，何男肇事後躲進自家社區，全程都被早餐店老闆及當地里長目擊，警方按照民眾提供的線索找到肇事車主，但何男竟一問三知，否認肇逃。

新興里長吳錦泉在臉書PO文表示，剛打掃完土地公廟，準備巡視轄區，目睹肇事逃逸案件後，立即協助報警並指揮交通，另也感謝早餐店老闆除了提供外套幫洪婦禦寒外，還協助通報肇逃車輛開進摩天31的社區地下停車場，並提供車號。

遭撞倒的洪婦右手鎖骨骨折，手腳擦傷，被送往淡水馬偕醫院救治，經搶救後並無生命危險。警方調閱監閱路口及社區監視器，確認肇事車輛由30歲何姓男子駕駛，立即循線前往住處查處肇事何男隨同警方返回駐地釐清案情。

肇事的何男酒測值為零，對於警方的訊問皆回答「不清楚」、「不記得」，警方訊後依公共危險依規定函送檢方偵辦，依法將可處1年以上、7年以下的有期徒刑。

(中時 )