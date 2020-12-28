農曆春節將至，民眾紛紛返台過年，國內防疫旅館及防疫車隊數量是否充足，引發立委關注。立法院交通委員會今日有立委統計數據，直指若以最保守3％、最高10％來算，也有約2000人至6、7000人入境，但防疫旅館平日已達65％、防疫車隊最高量能僅載運2500人，數量可能不足，要求交通部應重新盤點量能。交通部承諾，會請相關單位掌握、做好準備。

據立委李昆澤辦公室整理，2019年單日入境人數最高8萬8676人，最低6萬777人，日平均6萬8613人；2020年單日入境人數最高6萬8663人、最低3萬9752人，日平均5萬5962人次；過去春節期間，桃機入境人數約6至7萬人。

在防疫車隊部分，日平均696人次，每日最大運載量2537人次；計程車535輛、租賃車120輛、遊覽車30輛。防疫旅館部分有280家，提供1萬6464房，使用率65％，入住人數約1萬700人。

李昆澤質詢表示，疫情衝擊，不會有6、7萬返鄉的入境人數，但以最保守的人數來推估，抓3％至少也有1千8至2千1的入境人數，若以最高10%來算，就有6、7千人次，台灣目前是全球防疫做得好的少數國家之一，也許返鄉人數會增加，看來交通部目前對返鄉的人數尚未確切掌握。

交通部政務次長王國材表示，量會比之前差很多，大概十分之一，約6、7千人，事實上有一大部分在家裡居家檢疫，會先分散一部分，防疫旅館方面，觀光局隨時有跟各縣市窗口聯繫。

李昆澤回應，十分之一就不得了了，每天平均入境人數就6千人以上，不管是3%或10％，1千8或6千人，目前防疫車隊、防疫旅館量能明顯不足，防疫車隊最多只可載2500人，但春節入境人數最保守估計將近2000人，車隊需重整盤點；防疫旅館使用率已達65％，常態已如此，若加上春節返鄉的人數，數量都要重新盤點，並明確告訴國人。

(中時 )