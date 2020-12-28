屏東鍇霖太空包銅超標 陳椒華籲檢調起訴 20:062020/12/28 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華醫事大學副教授黃煥彰（左一）說明屏東鍇霖土資場玻璃纖維樹脂粉太空包破包流失的情形。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委陳椒華、中華醫事大學副教授黃煥彰與環保團體代表28日召開記者會，公布屏東鍇霖土資場堆放的玻璃纖維樹脂粉檢驗結果，顯示兩個樣品的銅溶出量分別超標9倍及11倍，遠超出有害事業廢棄物認定標準中的TCLP溶出標準（銅為15mg／L），質疑桃園市環保局把有害事業廢棄物當資源化產品許可銷售涉嫌圖利，呼籲檢調介入調查。 館長槍擊案 竹聯幫11人遭訴 查員警尿液調包案 北市政風人員涉洩密遭起訴 (中時 ) #屏東 #陳椒華 #檢調 #溶出 #有害事業廢棄物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐籍機師後遺症！社區風險增 指揮中心籲加強採檢 13:402020/12/25 生活 彰化市長就職典禮揭弊 古蹟級寺廟有人貪瀆500萬元送檢調 11:422020/12/25 社會 柯文哲嗆機組員居檢7天不夠 陳時中一句話反擊 16:002020/12/28 生活 金管會專案金檢全委代操業務 04:102020/12/25 金融．稅務 英返台採檢今出爐！再增5境外移入 陳時中14：00說明 10:092020/12/28 生活 長榮大學馬國女大生命案 檢方依殺人罪起訴嫌犯梁育誌 09:282020/12/25 社會 英國百人搭華航返台 陳時中：採檢集中檢疫 11:402020/12/26 生活 大新竹缺水危機 環團籲開發案要輕重緩急 19:302020/12/28 生活 疫情空襲 換股操作逆轉勝 18:002020/12/27 財經 鬍鬚張貼「台灣豬標章」卻賣進口豬 高嘉瑜：陳吉仲不用道歉嗎？ 10:252020/12/27 政治 台灣豬標章出包高嘉瑜要陳吉仲道歉 網友一句話狠打臉 20:022020/12/28 政治 政治熱門新聞 《推背圖》洩天機？被爆預言中華民國總統最終任期 - 政治 到底誰要吃萊豬？ 沈富雄爆：現在AIT很火大 - 政治 李四川最新動態曝光 網目睹這一幕驚：太美了 - 政治 推背圖洩天機！濟公律師：這3人選北市長「他」贏面大 - 政治 吳思瑤嗆亞洲週刊小編 陳揮文回一句話打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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