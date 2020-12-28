時代力量立委陳椒華、中華醫事大學副教授黃煥彰與環保團體代表28日召開記者會，公布屏東鍇霖土資場堆放的玻璃纖維樹脂粉檢驗結果，顯示兩個樣品的銅溶出量分別超標9倍及11倍，遠超出有害事業廢棄物認定標準中的TCLP溶出標準（銅為15mg／L），質疑桃園市環保局把有害事業廢棄物當資源化產品許可銷售涉嫌圖利，呼籲檢調介入調查。

(中時 )