中央疫情指揮中心今日表示，26日審查交通部送出的「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，要求在航空公司強化外站管制、機上全程防護、持續派飛管理及查核機制下，長程航班或入境他國的機組員，返國後必須完成7天居家檢疫且安排採檢陰性後才能進入社區，且第8天至第14天還應遵循加強版自主健康管理。

民航局在修訂的作業原則中，增訂強化管控措施，包括要求組員出勤報到時填寫聲明書，並在任務簡報時提醒組員做好防護，更嚴訂了飛行中佩戴口罩、飲食、交談、服務後加強手部消毒等規定。此外，嚴格要求組員外站住宿期間不得外出且禁止接觸當地訪客、每日應記錄及回報健康狀況及在外行動，航空公司也必須建立專責機制來偵測組員是否外出，例如即時監視系統或保全專責人員。

機組員返國後，於實施居家檢疫7天期間，航空公司需強化對組員進行關懷之監測作業。機組員居家檢疫期滿並檢測為陰性後方可進入社區，但仍須遵循加強版的自主健康管理7天，包括禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須佩戴口罩、機組員也要詳實記錄行程及接觸人士等。

指揮中心今公布國際航空公司機組防疫相關措施。（圖／指揮中心提供）

依據作業原則，機組員7天居家檢疫期間內可再派飛長程航班，但返台期間需入住公司宿舍、指定防疫旅宿或符合防疫要求的居所。但執勤應搭乘公司專車或防疫車隊。航空公司宿舍的防疫管理也應符合指揮中心防疫旅宿相關指引。自110年1月1日起實施，民航局及航空公司將透過查核機制進行稽查，同時強化國籍航空公司機組員健康防疫管控措施。

有關機組員檢疫時間多長不是重點，而是航空公司有無管理好，像是飛機有無錄影或用一次性房卡等。民航局副局長林俊良說，整個加強防治措施從出國就開始，出國前所有機組員要增加提報健康申明書，讓所有症狀組員能充分了解，飛航期間全程戴口罩用餐、特別是駕駛艙規範更仔細。

林俊良說，外站部分，包含所有飯店都入住同一樓層，有利於掌握組員有無離開房門，現在全部都要在房間用餐；飯店監測機制要求航空公司及外站飯店建立專責制度，例如：用錄影的或專人監控，協助了解組員有無離開房間或飯店。返國後居家檢疫7天，加強版自主管理機制及7天後要檢測陰性才能進入社區等措施。

指揮官陳時中表示，元月1日零時起，飛抵台灣的航班為準。

修改後的機組員短程航班有無變嚴格？未來若飛長班沒入境，是否也不用檢疫？民航局副局長林俊良說，短程航班有變嚴格，原來是3天、5天可派遣，現在是一旦入境或長程航班，7天內不得派飛短班，一定是長班。

在監貨人員方面，林俊良說，有些航空公司用長程航班到歐美，監貨人員沒下機直接回台灣，過去屬於當天來回，加強版有特別要求，未來長程航班貨艙的監控人員，有幾項條件，第一、在客艙內須跟前艙隔離、不得接觸，第二、廁所須指定，不能交互使用，第三、機上廚房用餐必須隔開，飛行員用前面的廚房，監貨人員用後面的廚房，加以隔絕。在此配套措施下，才可稱之為當日往返的航班。

至於修改後，管制措施變明確，若又有人違規該如何處置？航空公司未盡監督之責又該如何處置？林俊良說，未來組員未遵守加強措施，將依傳染病防治法處理；航空公司也要求盡督導之責，在法律上有找到相關規定，若航空公司屬於督導不周，將面臨法律裁處5萬元至100萬元，情況嚴重不排除減班的行政裁處。

(中時 )