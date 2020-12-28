患有心房顫動和腦中風75歲陳姓老翁，為防止腦中風，做心導管手術裝「左心耳封堵器」來降低血塊，以為狀況已有改善，未按照醫師指示的劑量服藥，3個月後發現左心耳出現1大團血塊，恐再導致中風，經中醫大新竹附醫治療2周後出院。

中醫大新竹附醫心臟血管科林醫師表示，陳翁裝左心耳封堵器後，沒有按期使用抗凝血劑，並把原本1天2次用藥量，自動減量改成1次，回診檢查發現，左心耳封堵器表面又長出新生血塊，血塊不僅沒有變小反而變大。

林醫師說，「左心耳封堵器」本來要讓左心耳裡面的血栓和耳後的血塊不會脫落，但在封堵器表面必須待心臟內皮細胞長滿覆蓋後，才不會再長出新生的血塊，否則反而會有表面血塊脫落，形成血栓造成中風的風險。

林醫師指陳翁沒有服用一定的用藥劑量，增生血塊，血塊如果脫落，恐形成腦中風或全身性栓塞，血塊脫落後可能塞到冠狀動脈，導致心肌梗塞，而有些病患血塊脫落可能塞到眼睛造成視力損傷，或塞到腸子脾臟等造成器官壞死。

林醫師表示，心房顫動的病患發生腦中風的機率是一般人的5倍，而腦中風會導致日常生活失能，甚至半身癱瘓、語言和吞嚥困難等，因此病患在治療期間，一定要依照醫囑咐用藥劑量，以免得適得其反。

(中時 )