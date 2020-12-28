行政院長蘇貞昌28日聽取各部會，對跨年低溫寒流整備措施的因應簡報。氣象局研判，從12月30日起寒流將南下影響台灣地區，各地區氣溫將持續下降，31日至1日清晨為低溫影響最劇期間，部分高山地區亦有降雪或積冰機率。行政院表示，由於適逢跨年元旦連假，各級政府防災應變運作機制不可輕忽，並應善用大眾傳播媒體等適當管道進行宣傳。

行政院災防辦請農委會依農業寒害預防措施標準作業規範，積極協助農、漁民做好相關準備，加強防寒或保溫措施。養禽業者應提高警覺，避免低溫引發禽流感疫情擴散。並請農委會針對可能發生的農損情形預為因應，備妥相關補助措施，視需要及時啟動。

對於獨居老人、街友等社會弱勢者，請衛福部協調地方政府務必主動關懷並提供協助措施；另請醫療院所針對可能增加的急診患者預做準備，嚴密監控流感疫情、適時因應。

由於天氣寒冷，請內政部加強宣導，呼籲民眾提高警覺，使用電器、瓦斯、熱水器應特別留意，嚴防取暖引發火災及緊閉門窗造成一氧化碳中毒。

本次寒流高山路面可能有結冰現象，由於適逢連假期間，請交通部要求所屬公路及觀光單位，加強宣導用路人注意行車安全，並加強風景區人潮應變管制措施。

行政院呼籲，寒流期間民眾應注意健康與保暖，尤其有心血管疾病的國人，做好禦寒準備措施。也提醒民眾參加跨年元旦大型活動，應落實中央流行疫情指揮中心公告「秋冬防疫專案」及12月22日公告「跨年等大型活動防疫原則」各項防疫規範。

(工商 )