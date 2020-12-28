面試是找工作時相當重要的一環，不過一名頂大畢業的網友表示，自己日前找工作時和面試官相談甚歡，不過，當面試官詢問，「對其他什麼工作內容會有興趣？」她便誠實回答，「對賺錢比較有興趣」，沒想到對方瞬間臉垮，恐怕讓好不容易得到的錄取機會飛了。

原PO昨(27日)在「Dcard」上發文表示，最近要面試許多家公司，而在第一間面試時，就與面試官相談甚歡，「面試官對我碩論也蠻感興趣，也有誇獎我」。到了最後面試官問起原PO的興趣，「你對其他什麼工作內容會有興趣呢？」當下沒多想的他便回覆，「如果單純是指工作的話，我對賺錢比較有興趣」，沒想到面試官瞬間臉垮，結束面試。

本想向面試官補充，自己在休閒時間的興趣是什麼，然後解釋自己認為工作與興趣是分開的，「誘導他，我能在工作上求得好的表現，是為了支撐我背後的興趣」。不過面試官聽完原PO答案後便立馬結束面試，讓原PO相當崩潰，「本來以為會拿到口頭offer，是不是因為我最後這句話讓面試官生氣了？」

貼文發出後不少網友安慰，「別太難過，我也很想像你一樣直接講是為了賺錢，就不知道為何很多雇主不願面對這個答案？」、「不要為了迎合別人找一份工作，你後期會超失落」、「單純那位主管不喜歡而已，下一位說不定會覺得你好誠實大方，不必迎合是真的」。此外，有網友分析，「你講這句話，面試官當然不會愛聽，因為想要賺錢這件事，妳到哪裡都賺得了，妳有頂大光環，人家怕你會跑，因為擔心小廟供不了大佛」。

(中時新聞網)