桃園一名現年約39歲的女子「小青」（化名），16年前遇闖空門的歹徒，以浴袍蓋頭對她劫財劫色，所幸她勇敢打跑惡徒，讓警方順利採到一枚指紋，加上她平日就有寫日記的習慣，將受害過程寫成「93.6.2」的日記，讓懸宕多年的住宅猥褻案宣告偵破，找到另案正在花蓮看守所的惡狼陳明輝，但陳明輝否認犯案，辯稱當時只是去案發地附近買涼麵，但警方比對陳明輝DNA後，發現他以同樣手法曾犯下另外2件案件，打臉陳明輝的狡辯之詞，法官依據日記和指紋的鐵證，判處陳男3年8個月有期徒刑，並令其至醫療處所強制接受治療。

刑事局在2017年「指紋電腦子系統」更新後，比對出在花蓮另案入獄的陳明輝，在2004年6月2日侵入年約23歲的小青（化名）的中壢套房猥褻案。但陳男否認犯案，指自己當兵時身高就是一百166公分，耳朵髮長已及耳。

陳男並辯稱，當時他只是住在案發地附近，去附近買過涼麵，只知案發地的大概位置，從未進入小青所住的大樓套房內，並質疑被害人小青的記憶力以及日記本和刑事局指紋比對的真實性，不服一審3年8個月判刑，上訴二審。

小青遭歹徒襲胸猥褻後，以「93.6.2」事發日期記錄在日記本中，成為讓惡狼現形鐵證。（圖／本刊繪圖組）

但花蓮高分院二審法官認為，被告陳男曾以同樣手法在附近地點犯下其他2件侵入住宅強盜性侵案，犯罪手法均是以被害人的浴巾或浴袍矇住被害人的頭部，進而性侵或猥褻。

法官並審酌當年9月陳男另犯刑案的照片，顯示陳男髮長及耳，膚色黝黑，依據小青受害的案發時間，約1至3個月，往前回溯案發時，陳男的頭髮頭髮較短，和小青在警訊和一審所證稱：「歹徒頭髮長度約比平頭還長一點，皮膚很黑，像工地工人的形容相近，小青的陳述和記憶力並未悖離事實。

陳男另涉及2起侵入住宅強盜性侵案，二審共被判處9年有期徒刑，被害人小青遭猥褻案，花蓮高分院法官依據前案犯案手法、小青所寫的日記以及關鍵指紋，將陳男判處3年8個月有期徒刑，並須在服刑前，至醫療處所強制接受治療。

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(中時新聞網)