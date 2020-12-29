科技與服務供應商博世（Bosch）正加速發展靜態燃料電池，預計於2024年以固體氧化物燃料電池為基礎，開始全面生產分佈式電力站，並與英國Ceres Power協議強化合作。兩家公司在成功建造原型後乘勝追擊，首先投入固定式燃料電池的前商業化進程。博世計畫提升固態氧化物燃料電池（SOFC）系統至年產200兆瓦，將足以供應40萬人家庭用電。

博世預計於班堡（Bamberg）、韋爾瑙（Wernau）和洪堡（Homburg）的廠房，以及斯圖加特-費爾巴赫（Stuttgart-Feuerbach）和雷寧根（Renningen）的開發廠生產固定式燃料電池系統，並將於2024年前投資數億歐元。

博世將自己定位在電池和電池組領域，成為固定式燃料電池系統的供應商。SOFC科技預計的應用之一，是具有連網功能的小型分佈式發電站，提供城市、工廠、貿易和商業、數據中心與電動車充電基礎設施使用。博世預估，分散式發電市場將在2030年達到200億歐元的產值。目前，博世已有250多名員工投入此一具潛力的新領域，較前一年增加150人。

博世董事會成員與能源暨建築科技事業部負責人Christian Fischer博士說，我們視高效能的固體氧化物燃料電池為永續能源供應的要素。為此，我們正匯集多個部門的專業。透過固定式燃料電池系統，博世將建立開發、製造、銷售和服務皆來自單一來源的全新業務領域。透過與Ceres Power攜手合作，我們將邁出全面生產的重要一步。

2018年8月以來，博世與英國Ceres Power公司成功合作開發燃料電池和燃料電池組。早在2019年秋季，博世即在德國展開第一個燃料電池系統的原型生產，並於2020年1月收購該公司約18％的股份，目前雙方正合作推展至2024年全面生產，博世將進一步運用聯盟夥伴Ceres Power的科技。

Ceres Power執行長Phil Caldwell表示，能與重要的夥伴博世達到此合作里程碑，我們感到很驕傲。結合Ceres 的創新科技與博世的製造專業能力，讓我們得以創造出具有前瞻性的固定式燃料電池系統，進而有助於克服全球的能源轉型挑戰。我們期待與博世持續密切合作。

Ceres Power在創新固態氧化物燃料電池和電池組的開發上領先群倫。經Ceres Power廣泛技術授權，博世自2019年即開始製造燃料電池和電池組。以固態氧化物燃料電池作為基礎的先導工廠，已經在博世多個據點成功地完成測試。SOFC系統已經可以友善環境的沼氣或天然氣運作，並且已具未來能源系統的氫相容能力。對具高能耗需求的城市和集合都市（conurbation）來說，SOFC系統可確保電力的永續供應，並達到氮氧化物、微粒和二氧化碳零排放。固態氧化物燃料電池的總效率高達85％以上，明顯優於任何能量轉換器。

博世負責固定式燃料電池的Wilfried Kolscheid博士說明，未來凡是具有相同輸出功率的工廠，無論數目皆可依其能源供應需求彼此互連。互聯下的虛擬發電廠，足以在需要的時間和地點供應電力。

(工商 )