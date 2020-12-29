德國「世界報」今天指出，有醫師在對染疫身故的年長病患身上取得的檢體做回溯採檢時，發現在英國出現的變種新型冠狀病毒，可能11月時就已經出現在德國。
世界報（Die Welt）引用下薩克森邦（Lower Saxony）地方衛生部門的資料，稱漢諾威醫學院（Hannover Medical School，MHH）專家能確認那名有慢性病患者的檢體中有新型冠狀病毒的變種B1.1.7病毒。
報導補充說，柏林的夏里特醫院（Charite hospital）已經證實了初步的發現。
新型冠狀病毒的變種迅速在英國蔓延，被認為比目前其他的變種病毒更具傳染力。早期的分析顯示，這種新變種病毒的症狀並沒有更加嚴重。
德國的巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）上週表示，地方當局在一名12月20日從英國飛到法蘭克福的確診病患身上，發現變種的病毒。
這名到德國探親的旅客在抵達時接受篩檢，檢測結果呈陽性反應。這名旅客被家人開車從機場接走後，在他們的住處隔離。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1091229
(中央社)
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