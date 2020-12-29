台灣的癌症時鐘撥快11秒，大腸癌連13年登癌症冠軍。(示意圖／shutterstock)

國民健康署今公布107年的癌症登記報告，我國新發癌症人數為11萬6131人，與106年相比增加4447人，其中10大癌症排名依序為1.大腸癌、2.肺癌、3.女性乳癌、4.肝癌、5.口腔癌、6.攝護腺癌、7.甲狀腺癌、8.皮膚癌、9.胃癌、10.子中體癌。大腸癌則是連續13年登10大癌症之首，我國癌症時鐘相較106年也快轉11秒，來到4分31秒。

根據國健署提供的資訊，10大癌症中以肺癌的發生人數增加最多，與106年相比增加1063人，發生率增幅高達1.8％，此外標準化死亡率以口腔癌增加最多，107年的死亡率達8.1％，與106年相比增加0.3個百分點。

本次公布的女性10大癌症發生率出現顯著變化，雖然乳癌仍是女性癌王，但肺癌首度超越大腸癌，來到女性癌症第2名，接著依序為甲狀腺癌、肝癌、子宮體癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。

男性部分則未見顯著變化，10大癌症依序為大腸癌、肺癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，排序與106年相同，不過肺癌、口腔癌、攝護腺癌、白血病的發生率都有上升。

針對肺癌，衛福部近年來以台灣不吸菸肺癌高危險群進行研究，發現近年來透過LDCT篩檢有助於增加0-1期的肺癌人數，早期發現比率約為10年前的10倍，至於未來是否將LDCT納入常規四癌篩檢，國健署長王英偉表示，由於目前LDCT檢測費用仍高，因此未來會針對肺癌高風險族群加強宣導，讓民眾自己選擇，他也強調，「不是所有癌症都要由國家負擔，且目前LDCT仍未經實證，若是一顆小的癌細胞，可能一輩子也不會罹癌，因此這部分還要研議。」

(中時 )