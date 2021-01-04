知名主持人兼專欄作家吳淡如，近年淡出螢光幕，雖7月時在臉書公開宣布要「退休」，但生活仍卻過得很充實，她考上「千年學府」湖南大學岳麓書院的博士班，如今除了線上上課之外，陪伴女兒之餘還上其他課程或小旅行，而生活安逸養生的她，近日曝光了109年度的健康檢查狀況，驚爆疑似肺癌前期。

據《自由時報》報導，56歲的吳淡如雖淡出螢光幕前，不必操勞工作，但經濟上卻相當充裕，日前被爆身家超過2億，資金多、房產也多，傳光是版稅就進帳1.5億，還相當善於理財，她在宜蘭開了3家餐廳跟4間民宿，日本也有房產收租，是圈內數一數二的富婆，而如今不需擔心錢，而得操心健康問題。

吳淡如透露去年她跟女兒都沒感冒，一整年都健康，如今健檢報告出爐，卻被診斷出「疑似肺癌前期」，她因此積極就醫追蹤，而吳淡如的母親是因肺腺癌去世，她因此曾被告知有原位癌的風險，所幸結果是好的，曝光台大最厲害的醫師說她沒事，「如果這個不值得高興，還有什麼值得高興？」。

其實不久前，吳淡如的一名學生時期好友，才因罹癌過世，兩人多年來斷聯，好不容易才又連繫上，沒想到不久後接到朋友得癌症的消息，吳淡如透露，眾人都希望好友接受西醫治療，但好友因為害怕化療，僅接受病友推薦的中醫療法，最終胸口潰瘍發臭，癌細胞轉移，在接受西醫療治療為時已晚，遺憾病逝。

(中時新聞網)