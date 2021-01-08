北市議員鍾沛君近期健檢發現右肺異常增生，想起母親和阿姨都因罹患肺腺癌過世，便迅速就醫開刀切除，她於 8日從台北榮總出院時，證實為肺腺癌零期，但在切除後，只需要定期追蹤就沒問題，呼籲民眾接受健檢，唯有及早發現，才能及早治療。

鍾沛君指出，自己上個月發現健檢報告有些問題後，第一個就想到家中只有6歲的小孩及只做一半的議員任期，她認為，人生還有太多沒完成的事情，也沒有猶豫掙扎的空間，因此馬上跑去醫院治療，主治醫生則建議立刻動手術切除，在切除完成後，人生就像是按下重新啟動鍵，踏出醫院又將開啟一段全新旅程。

鍾沛君表示，自己也有掙扎過是否要公開病情，但既然身為政治人物，民眾就有權知道，所以才特地向大家講解健康狀況，目前肺癌、肺腺癌已算是國病，但很多人忌諱就醫，她呼籲大家早期健檢、早期發現就有治療機會，生命每一分鐘都很珍貴，希望未來好好度過每一天。

許文虎透露，鍾的媽媽也罹患肺癌，算是家族史，她在去年發現肺部發生變化，第一時間就勇敢接受手術，所以復原狀況不用擔心，且切除的肺體積不是很大、功能只會減少5％；至於會不會跟女兒講，鍾沛君認為，6歲女兒要消化這件事還太早。

(中時 )