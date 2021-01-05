56歲主持人吳淡如日前傳出疑似肺癌前期，身體健康引發各界關注，不少好友也都致電關心，對此，吳淡如昨（4日）晚則親上火線，在臉書談到自己的健康狀況，同時，她也強調自己很健康、沒事「真的有病會告訴大家喔」。

吳淡如昨晚在臉書開頭就提到，她收到很多親友的問候，她無奈說：「感謝所有的朋友都來問候我」，吳淡如提到，母親是肺癌過世、家族也有很多的肺腺癌病史，所以她一直都很小心，而吳淡如在5個月前做檢查時，有發現有20個不到0.5公分的小陰影「後來發現全部都是小時候，在宜蘭長大，可能感冒變成肺炎，基本上可能我抵抗力太好，大人都沒有帶我去治療，留下了很多痕跡！」醫生告訴她，一年半再去檢查就可以了。

親愛的朋友，我今天收到了很多的問候！到現在我不知道發生什麼事。不過記者似乎把我寫成了肺癌￼￼￼？ 我最近真的超級的忙，家裡沒報紙也沒有電視，￼我猜是把三個月前看病的事情拿來寫了。￼ ￼感謝所有的朋友都來問候我🤣🤣⋯ 我真的不欠人家炒新聞。就... 由吳淡如發佈於 2021年1月4日 星期一

吳淡如撇生病傳聞，表示自己很健康、沒事，直呼她還有博士班報告未完成、要幫女兒複習期末考試等，吳淡如直呼：「拜託別來慰問我可以嗎，真的有病會告訴大家喔哈哈哈，小孩還小，別這樣一直詛咒我呀，我會活很久」，還自虧：「禍害會傳千年」。

好友苦苓也傳訊息問候，他安慰吳淡如「就當作大家特別關心你好了」，苦苓還笑稱自己曾被媒體「賜癌」兩次，吳淡如也大方公開兩人對話，讓大家笑一下。

這個對話蠻好笑的。 大笑之後心情會蠻好的。所以提供給大家笑一下！￼ 原來這是一種套路，這樣的新聞才有人點進去⋯￼￼￼ 送你一首很通俗的詩： 千磨萬擊還￼￼￼￼堅勁， 任而東西南北風。 哈哈，我蠻享受過氣的，不夠我還不想過去￼￼。 🤣🤣 由吳淡如發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)