汽機車噪音經常妨礙安寧讓人不堪其擾，台南市政府環保局新添的「抓吵法寶」聲音照相儀器，2021年元旦將正式上路。屆時稽查人員將在全市機動架設儀器稽查，尤其是民眾陳情及高噪音車好發路段，只要汽機車通過儀器時的噪音超過管制標準，都將立即開拍取締，並依法開罰1800至3600元。

環保局表示，聲音照相科技執法，重點在遏阻噪音妨礙安寧，因此陳情及高噪音車好發路段將會加強取締，例如：山區追焦聖地182線道、174線道、台3線等，以及市區主要幹道的東門路、健康路、永華路、中華路、北安路等。

環保局說，依機動車輛噪音管制標準，速限50公里公以下道路，管制標準為86分貝；速限超過50公里、小於70公里以下的道路管制標準為90分貝。聲音照相科技執法如同超速照相取締，判定違規後就會直接開罰。

市長黃偉哲表示，噪音令人煩噪，也不利健康，環保局善用科技輔助，強化高噪音車輛稽查效能，值得肯定。車輛只要沒有過度或不當改裝，或刻意製造噪音的操駕行為，就不會有超標的疑慮，民眾不用過度擔心。

環保局長謝世傑指出，「聲音照相儀器」擁有三重國家級認證，品管合格，也會依規定時間辦理儀器校正，加上對於違規案件判定流程有「雙重把關」機制，以確保執法公信力。

(中時 )