貨櫃運價持續飆漲，激勵陽明（2609）今（29）一早開盤直接跳空漲停，長榮（2603）也隨後亮燈漲停，不過，10點過後陽明突爆量直線下殺，觸及盤中冷卻機制，長榮也跟著打開漲停，一度翻黑；航運類股指數也隨著雙雄走勢而起伏，一早直接衝上105.21點，勁揚5.95％，10點過後一度翻黑跌破百點大關至98.21點跌1.1％，至10點半過後成交值也達430多億元，創下史上最大量能。

航運股於12月22日曾創下390億元歷史新天量，但才隔幾天，今日上午只成交一個半小時，成交值就達到430多億元，以此量能來看，今天成交值有可能再寫下五、六百億元以上的歷史天量；長榮早盤成交量就超過60萬張歷史天量，陽明也有21萬多張，萬海超過12萬張，另外，華航、新興等也各有7萬多張。

不過，今天許多個股爆量，股價都下殺或翻黑，顯示高檔有大量籌碼釋出，投資專家建議，航運股近期急漲，幅度相當大，即使長線看好，在籌碼已開始出現凌亂，短期可能需要整理下，建議俟籌碼整後、股價拉回休息後，再逢低布局。

(工商 )