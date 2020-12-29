內政部28日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長新能源鋰離子電池研發製造的美國籍邢先生等7位高級專業人才，歸化我國國籍。自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有171名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計7名，包括教育領域2名、科技領域1名、經濟領域2名、醫學領域1名、農業領域1名。其中美國籍邢先生專長電化學傳感器、新能源鋰離子電池等相關研發製造，帶領公司團隊將自有品牌「AHB鋰聚合物電池」導入量產，並獲得多項專利，於2018年成功推動公司在臺灣證交所上市，成為國內鋰聚合物電池電芯廠第一家上市的公司，對我國綠能儲能領域及材料應用技術之發展深具貢獻。

英國籍魏先生來台居住已逾35年，長期擔任我國政府首長翻譯或英文撰稿，其中、英文造詣深厚，譯文準確優美，已達信、達、雅翻譯最高境界，為國內極少數高級譯者之一。魏先生在協助我國與國際社會溝通、參與國際組織、向國際發聲，以及提升全球知名度等貢獻良多。

馬來西亞籍莊醫師，具有血液病專科、血液及骨髓移殖專科、腫瘤內科專科、安寧緩和等專業醫師資格，且長期於偏鄉服務，其工作態度主動熱忱，視病猶親，為提供更完善醫療照護品質，更學習並提供客語看診服務以提升醫病關係，專業能力及態度深受肯定，為我國亟需之人才。

內政部表示，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。

(中時 )