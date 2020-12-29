呼應高雄「2021跨百光年」活動，家樂福Carrefour快閃店進駐高流館園區的海豚館5號，現場精選數百支熱銷零食、餅乾、飲料、巧克力、禦寒商品等，還特別邀請廚師Hank推出多項熟食料理，有炸薯條、炸花枝丸、大腸包小腸等，要和大家一起歡樂跨年！

家樂福表示，這次以快閃店方式進駐高流館園區，除了販售多樣化商品，還邀請廚師100％使用家樂福店內產品及多項自有品牌醬料，精心設計各項料理，例如熱壓法國起士三重奏、家樂福嚴選本土黑豬餛飩炒手、家樂福自家烘焙熱狗麵包、派對松露炸薯條、炸花枝丸、奶酪果醬貝果、大腸包小腸等。

家樂福指出，此次快閃店位於高雄光榮碼頭海豚館5號（二樓），時間從即日起至2021年1月3日，陪伴民眾一起跨年跟元旦連假，現場也同步設置「家樂福影響力概念店」推廣永續消費理念，讓民眾來到這邊不僅能看美景、看表演、吃美食歡度跨年，還能用購買力量支持永續目標。

(工商 )