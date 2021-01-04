前立法委員、目前擔任中華民國縣市聯合總會總會長、中華奧會全民運動委員會主任委員蔡家福，平日樂善好施，關懷體育事項，配合政府推動全民體育運動，其母親蔡李翠雲女士日前辭世，享受87歲，今早出殯捐贈三輛車子給新北市政府，遺愛人間。

越嚴寒的氣候，越見人心溫暖。一生樂善好施、關懷弱勢的 蔡李翠雲女士，於109年12月20日安詳辭世，享壽87歲。蔡女士家屬順從遺願、讓愛延續，於110年元月4日告別奠禮，捐贈三輛社福行動專車，由新北市長侯友宜出席致謝、親自頒發感謝狀，圓滿蔡女士人生最後一段旅程。

侯友宜表示，「好日子愛心大平台」的精神，在於整合市府民政、警政、消防、教育、文化、衛生等局處機構的需求，由衷感謝蔡女士及其家屬的義舉，幫忙市府延伸社福資源、永續人間善行。

蔡李翠雲女士之子前立委蔡家福，代表捐贈「社福行動專車鑰匙」時表示，母親一生正向樂觀，時常囑咐子女常保感恩之心，取之於社會、更要回饋於社會。為此蔡家子女藉由告別儀式，以母之名另開一條善行之路，讓愛延續到社會每一個角落，暖心體現台灣人善良、樸實的精神。

(中時 )