長期待業靠父母親養的33歲黃姓女子，上月11日深夜在嘉義市溪興街的大樓住處，因母親提及她兒時造成妹妹手灼傷往事，黃女突然暴怒，拿出包包內的水果刀往母親左下腹刺進去，甚至不顧母親央求，一再作勢要追殺母親，今29日嘉義地檢署依家庭暴力殺人未遂罪將她起訴。

起訴書指出，目前仍羈押在嘉義看守所的33歲黃女，11月11日晚上10點20分和母親聊天，因聽到媽媽說她小時候曾拉妹妹的手放在電鍋導致妹妹嚴重灼傷，讓黃女聞言頓怒，竟基於殺人犯意，從房間床上的包包拿出水果刀，隨即持刀朝來不及防範的母親刺過去。

黃母被刺後央求女兒罷手，並求她幫忙通知黃父協助送醫，但黃女不但不理會母親苦苦哀求，還拿刀欲往母親頸部刺過去，所幸黃母即時閃開，隨後倉皇逃跑，沒想到黃女竟在後方揮刀追趕，直到黃母躲進臥室，讓她不得其門而入，才自己躲回房間反鎖。

負傷的黃母自己打電話求救，送醫救治發現黃母腹部穿刺傷併大網膜出血、背部及右手肘撕裂傷，手術後撿回一命。黃女事後坦承犯行，但否認有殺人犯意，嘉義地檢署偵查終結，認為黃女涉犯刑法殺直系血親尊親屬未遂罪嫌，屬家庭暴力防治法第2條第2項家庭暴力罪，依法提起公訴。

(中時 )