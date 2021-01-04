55歲左姓女子罹患情緒障礙症等疾病，去年8月間，左女因受母親在家誦經影響病發，竟持美工刀刺殺老母3刀，左女遭起訴後，仍延押在台中女監，去年底，左女在女監中再度病發，竟大聲唱念佛號，女監將她送培德醫院治療，但她因不明原因，隔天突然倒地，經急救後不治，台中地院依法判決不受理。

左女因工作不順遂導致精神官能症等症狀加劇，返台中與母親居住，因被診斷罹患有「雙相情緒障礙症」，而領有中度身心障礙手冊。

去年8月間，左母在家誦經，左女的睡眠受影響而導致併發，竟拿美工刀猛刺老母胸部3刀，造成血胸及胸部穿刺等重傷，血流不止，左女才報案，警方及消防局搶救人員到場協助送醫，挽回一命。

台中地檢署依家暴殺人未遂罪，向台中地院聲押獲准，在去年9月底起訴，移審法院，裁定延押，左女羈押在台中女子監獄。去年12月間，左女再度病發，情緒失控在房舍大念佛號，遭送到台中監獄培德醫院治療。

左女在住院隔天表示，想上洗手間，院方人員幫左女解銬後，但她突然倒地不起，經緊急援救後不治。

(中時 )