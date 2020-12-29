因水情持續嚴峻，農委會主委陳吉仲29日宣布，台中、苗栗、新竹地區水庫灌區2萬8千公頃農田，2021年第一期作停灌，為使農民損失減到最小，在不得耕種水稻前題下，對停灌區的農民，將依農家賺款加計5％的方式給予停灌補償。

針對補償標準，陳吉仲指出，在不種稻作下，分為兩種，第一種是種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃將給予9.3萬元的補償，第二種是，辦理翻耕或種植非上述獎勵耕作物，或由農水署管理處供水養殖者，則每公頃給予8.2萬元。

陳吉仲指出，如果農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展期利息由政府補貼。

陳吉仲強調，補償對象為公告停灌區內的實際耕作者及受影響的相關產業，非實際耕作地主，莫申請補償，若實際耕作者與地主雙雙都來申請，農委會也能辨視出並以實際耕作者為補償對象。

農委會進一步指出，其他受影響的相關產業包括育苗、代耕及稻穀烘境業者也有相關的救助措施，其中，陳吉仲特別強調，代耕業者不必加入機耕協會，可直接向農糧署當地分署申請救助。

對停灌的決定，陳吉仲指出，依時序南部地區已進入枯水區，氣象預測未來降雨情勢不甚樂觀，以目前水庫的儲水量，即使不給民生、不給工業，全部用於農業用水都不夠用。

(工商 )