根據知名運動品牌最新財報顯示，營收獲利優於市場預期，加上製鞋大廠接單量回溫，顯示鞋子報復性消費潮已經來臨，許多百貨商場紛紛祭出鞋海促銷策略，搶攻過年汰舊換新鞋商機！

其中，台中日曜天地OUTLET瞄準這波運動鞋商機，自12月31日起跨年（至2021年1月25日）舉辦「OUTLET全民運動月」，全球四大熱門運動鞋知名品牌、備齊萬雙運動休閒鞋款，最低下殺990元起、運動機能服飾3件再打7折，消息一出，已引起品牌鐵粉們的關注！

日曜天地OUTLET表示，後疫情時代，運動已成為民眾的日常生活，看好運動產業的前景，12月砸下重金改裝運動休閒樓層，並全新引進四大人氣話題運動休閒品牌PUMA、New balance、SKECHERS、Under Armour，祭出最殺價格、最齊貨量，「全民運動月」整檔業績目標挑戰5500萬元！

日曜天地OULET挺運動！12月31日上午11點至下午1點舉辦限時2小時封場會，各式鞋款OUTLET價下殺990元起，使用動滋券更是500元有找！

12/31當日，日曜天地更邀來運動健身老師帶領百位民眾齊做有氧操，一起全民動滋動，凡於當天參與活動的前100位民眾，即可獲得OUTLET百元動滋券，動滋券使用期限至2021年1月31日！

此外，適逢年前汰舊換新潮，日曜天地OUTLET將於2021年1月23日至2月7日舉辦「家電福利品出清會」，包括大同3C家電、英國Dyson家電、日本象印家電、德國特福鍋具等熱門品牌將祭出優惠價，吸引主婦們前來搶購！

(工商 )