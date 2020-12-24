為協助受疫情影響之內需型產業，活絡消費，政府自7月15日起發放振興三倍券，而振興三倍券領用期限至今年12月31日，已超過98%民眾完成領取，經濟部提醒，三倍券領取及使用期限皆到12月31日止，尚未領取的民眾把握最後一週，趕快領! 趕快使用!

振興三倍券發放迄今，已超過2,328萬人領取，其中約2,147萬（占92％）領取紙本券，181萬人（占8％）綁定數位三倍券，估計大約43萬具領取資格者尚未領取，其中11月16日加碼開放持有效臺灣永居證的外國人領取三倍券，已有6,779人完成領取，經濟部呼籲，尚未領的趕快領，尚未使用的趕快消費，倘期限到了仍未使用完畢，無法辦理退費，紙本券也無法再使用，手中還有三倍券的民眾記得把握最後幾天趕快去消費。

振興三倍券確實有效復甦內需市場，活絡經濟，依財政部統計營業人營業稅報繳情形，振興三倍券實施後，2020年7至8月及9至10月之銷售額及營業稅均較去年同期成長，且均較2020年之前期遞增；另依據經濟部統計，7至11月零售業及餐飲業營業額已顯著成長，甚或連續數月創下歷年同月新高，可見三倍券刺激消費成果快又有效。隨著三倍券領用即將到期，業者、商圈、百貨及各縣市政府紛紛搶在年底推出各式好康優惠來搶客，希望能在年底衝一波買氣，振興經濟，全民一起來！

再次提醒未領的民眾，可攜帶1,000元現金及健保卡（或永居證）至各地郵局領取紙本三倍券，或選擇快速便利的數位三倍券（包含信用卡、電子票證及行動支付），至三倍券官網即能輕鬆完成綁定，趁到期前趕快消費，於年底前消費累積滿3,000即可享2,000元回饋。

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