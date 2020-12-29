夏威夷基勞厄亞火山（Kilauea Volcano）爆發

夏威夷火山爆發，在網路上掀起一波自拍潮，民眾不顧火熱的熔岩可能造成生命危險，爭先恐後到現場自拍。

據《太陽報》（THE SUN）28日報導，夏威夷基勞厄亞火山（Kilauea Volcano）自從12月20日開始爆發，噴出超過3萬英呎（近1萬公尺）高的火山灰後，熔岩不斷湧出，至今還沒停過。

美國國家公園管理局（National Park Service）警告遊客，不要為了自拍，而拿自己的生命冒險。

Incredible aerial footage shows Kilauea Volcano lava flowing into crater lake pic.twitter.com/3bSn1J7ybU — The Sun (@TheSun) December 22, 2020

(中時新聞網)