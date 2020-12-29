新竹市長林智堅29日特別體驗安全步行的「通學巷」。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅指出，綠底的「標線型人行道」才剛畫好上路，但今天看到許多學生還不知道要走在上面，呼籲學生和行人可多加留意。（陳育賢攝）

新竹市東山街與培英街為新竹公園周邊重要道路，同時也是附近學區學生通往火車站必經之路，每到放學時間總是人車爭道，市府在50天內趕工標示出人行步道、路肩停車帶及街角停等區，打造安全步行的培英街「通學巷」。

市府表示，東山街與培英街鄰近新竹公園、汀埔圳、十八尖山等重要城市景點，附近更有新竹高中、培英國中、建華國中、交大博愛校區、東園國小、新竹高商等多所學校，是竹市城區著名學區地點。

但此兩條道路過去都無明確人行空間，且有汽機車停車亂象，完成「東山街及培英街周邊環境改善工程」後，能串聯起東山街、培英街、食品路、學府路的步行空間，讓附近居民與學生都能安全步行。

市府都發處指出，此次工程範圍包括自食品路至學府路間、總長380公尺的東山街和400公尺的培英街路段，以及食品路口的街角空間。

另，工程縮減東山街車道，劃設最寬0.9至1.5公尺的標線型人行道及2公尺路肩停車帶，讓民眾走路和停等都安心。

英街則在不影響周邊住家車輛出入的原則下，配合學生上下學時間管制，禁止汽機車右轉進入培英街，打造學生專屬「通學巷」。

此外，透過行穿線退縮、擴大食品路、東山街、培英街街角，並拆除既有老舊雨遮等設施，提升停等空間的明亮性及安全性。

市長林智堅今天下午特別選在學生放學時也前往查看學區步行情況，他指出，綠底的「標線型人行道」才剛畫好上路，但今天看到許多學生還不知道要走在上面，呼籲學生和行人可多加留意。

(中時 )