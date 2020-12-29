新北市鍾姓男子今年2月間在三重區購買針筒，將自己的精液裝在針筒內，見女子欲搭手扶梯離開捷運菜寮站便尾隨她，鍾男為滿足自己性慾，趁機拿針筒朝女子臀部噴精，女子發現褲子沾有精液，立刻報警，警方調閱監視器循線將鍾男逮捕。新北地院近日依公然猥褻罪，判處鍾男拘役20日，得易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，23歲鍾男今年2月10日在三重某藥局購買針筒填精後，當天下午4時許持針筒徘徊捷運菜寮站一號出口附近，見女子準備離開，一時色慾薰心，尾隨女子搭手扶梯站在她身後，隨即拿出針筒往女子臀部噴射，女子當場就發現褲子沾到精液，頓時覺得噁心，於是立刻報警處理，警方調閱監視器後循線找到鍾男，將其逮捕，鍾男犯後認罪。

檢方認為，鍾男除了持針筒噴精外，未親吻、擁抱或觸摸女子其他部位，因此未構成性騷擾防治法，但仍依公然猥褻罪嫌將他起訴。新北地院認為，鍾男不思自重和尊重他人，在公共場合做猥褻行為，敗壞社會風氣，因此依公然猥褻罪判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。

(中時 )