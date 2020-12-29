克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）東南部29日發生芮氏6.3級強震，造成多人受傷，多棟建築物受到嚴重破壞，暫時未知具體災情。

歐洲與地中海地震中心（EMSC）表示，震央位於薩格勒布東南部46公里，震源深度為10公里。有當地報導指，地震造成大面積破壞，甚至有建築物完全倒塌。

克國中部28日亦發生5.2級地震，震央位於薩格勒布東南部50公里，全國及鄰國塞爾維亞、波士尼亞都能感受到震感。

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(中視)

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