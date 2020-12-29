克羅埃西亞發生6.3級強震 多人受傷 21:182020/12/29 中視 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）東南部29日發生芮氏6.3級強震，造成多人受傷，多棟建築物受到嚴重破壞，暫時未知具體災情。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）東南部29日發生芮氏6.3級強震，造成多人受傷，多棟建築物受到嚴重破壞，暫時未知具體災情。 歐洲與地中海地震中心（EMSC）表示，震央位於薩格勒布東南部46公里，震源深度為10公里。有當地報導指，地震造成大面積破壞，甚至有建築物完全倒塌。 克國中部28日亦發生5.2級地震，震央位於薩格勒布東南部50公里，全國及鄰國塞爾維亞、波士尼亞都能感受到震感。 英國變種病毒肆虐 華航明年1月斷航倫敦 英單日確診首度破4萬人 醫護恐難負荷 (中視) #發生 #東南部 #格勒 #克羅埃西亞 #3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸鼓勵外商投資目錄 增5G研發 04:102020/12/29 全球財經 竹山秀傳醫院發現車禍女甲狀腺被撞破 登上國際期刊 17:352020/12/29 健康 今年高溫屢創紀錄 明年春天仍有寒流發生機率 11:532020/12/29 生活 下車看車損被撞飛 國3二次車禍4傷 11:032020/12/29 社會 寒流明來襲 大台北連續40小時10度以下 12:462020/12/29 生活 寒流發威 入夜氣溫雪崩式下降 8縣市明下探6度 21:372020/12/29 生活 身價343億皮爾卡登離世 時尚帝國「誰是接班人」人選曝光 21:272020/12/29 國際 延續國旅熱潮 高鐵假期「租車住宿好旅包」優惠開跑 10:312020/12/29 財經 黎明中學3人申請中正大學特殊選才 全數錄取 19:072020/12/29 寶島 冷空氣急行軍 鄭明典PO驚人影片：20秒看寒潮爆發 10:032020/12/29 生活 長榮聯手台糖 森悅豬元旦上菜 04:102020/12/29 財經焦點 國際熱門新聞 批川普精神病發 前幕僚曝彭斯悲慘下場 - 國際 哈佛大學發現 攝取這類營養素抑制癌細胞生長與擴散 - 國際 新冠大致富 50億萬富豪誕生 半數來自陸 - 國際 菲律賓總統護衛隊已接種這個國家的疫苗 - 國際 爆乳女醫PO露照遭「吊銷執照」 轉戰成人界月入144萬 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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