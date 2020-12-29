氣象局表示，今晚明晨鋒面通過，北台灣將明顯感受到溫度巨變，其他地方也會明顯感受到寒冷。（陳信翰攝）

氣象局預報指出，今晚起隨著鋒面通過及寒流迅速南下，氣溫將一路雪崩式下降，明(30)日清晨起降溫更為劇烈，早晚氣溫的落差可達10度左右，氣象局也已發布低溫特報，16縣市明白天起氣溫將跌至10度，當中有8縣市甚至有機率下探6度。

氣象局預報員葉致均表示，今晚明晨鋒面通過，北台灣將明顯感受到溫度巨變，其他地方也會明顯感受到寒冷，由於鋒面仍有帶來水氣，北部、東半部及恆春半島仍有短暫雨機率。

溫度方面，以北台灣為例，清晨約17-18度，之後就會一路往下降，根據低溫特報顯示，有16縣市明白天起氣溫將跌至10度，當中有8縣市甚至有機率下探6度，氣溫變化十分劇烈，提醒民眾千萬要注意保暖。

另外今晚上到明天鋒面通過以後，北方的東北風將快速增強，海面平均風力都會從5到6級、陣風8級，可能在6小時或半天之內快速增強到平均風力8到9級，陣風11級的強度。

氣象局預估最低溫會出現在跨年夜及元旦清晨，屆時中部以北及東北部低溫大約7-8度，其他各地的低溫則在10度左右，沿海空曠地區和近山區的地方的低溫會再低個2-3度。

中央氣象局發布低溫特報，明（３０）日至１月１日寒流影響，各地氣溫明顯偏低，由於寒流迅速南下，上午起局部地區有６度以下氣溫。(氣象局提供)

根據氣象局發布明後兩日的低溫地區，南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣已亮起「黃色燈號」，有10度以下氣溫發生的機率；另外亮起「橙色燈號」的16縣市有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

(中時 )