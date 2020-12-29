6月迄今新竹至台中降雨創52年來最低，加上預測明年6月前的降雨偏少機率大，旱災中央災害應變中心29日宣布，明年1月6日起，將水情燈號調整為橙燈，包括非工業大用水戶、泳池及三溫暖等事業，將分段減供一至二成，創5年來首見；另將要求每月用水1,000度以上的工業大用水戶，要節水7％，否則，優先進行水表鉛封，粗估影響工業大用水戶達二百多家，光是中科就有10家。

至於科學園區、工業區及加工出口區，由科技部、工業局及加工出口區管理處，以總量管制方式，實施節水7％。此外，包括新竹、苗栗，及台中地區明年一期稻作停灌，停灌面積約2.9萬公頃，由農委會提出補償措施因應。

經濟部長王美花說，新竹、苗栗及台中實施自來水減量供水初期，將要求每月1,000度以上工業大用水戶節水7％，台水已完成減量供水地區受影響大用水戶盤點、載水點，及加水設施等整備作業；實施前，台水將以書面進行通知，並與用戶溝通說明。其中，每日1,000度以上的工業大用水戶，若未能達到節水7％者，將優先進行水表鉛封。

至於桃園地區石門水庫，因加強節水調配及近期降雨，蓄水略為回升，目前已停灌的一期稻作，是否全部停灌或部分供灌，將視水情滾動檢討，明年1月5日再召開工作會報討論決策。

因近期降雨仍以台北及宜蘭地區為主，區域用水調度，均創歷史新高，如翡翠水庫支援板新地區用水每日80.8萬噸；高雄支援台南水量每日20.1萬噸。

王美花表示，中央氣象局統計6月迄今，新竹至台中地區降雨不到800毫米，為近52年來最低。新竹、苗栗及台中地區水庫，包括寶山、寶二、永和山、鯉魚潭及德基水庫蓄水量，共計僅約1.2億噸，蓄水率約二至三成，並持續下降，已無法滿足明年一期稻作灌溉用水約4億噸需求。

為延長水庫供水時程，力求明年枯水期結束前五個月以上的公共給水穩定，需加大節水力道，採取進一步節水措施，經討論決定新竹、苗栗及台中地區，明年一期稻作灌區約2.9萬公頃停灌，同時決定明年1月6日起，水情燈號調整為橙燈，實施減量供水措施。 每月用水量超過1,000度以上的非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者與其他非生活必需用水，先減量供水10％，並循序漸進至20％。至於一般家戶每月用水，不會超過1,000度，並未增加新的用水限制，仍維持夜間減壓供水。

(工商 )