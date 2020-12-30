副總統賴清德萬里警衛室主任謝靜華晉升少將，有媒體報導，謝靜華是因其太太的家族推薦才破例晉升，總統府今天表示，文中杜撰副總統賴清德獨排眾議，親自挑選謝靜華等皆為不實內容，對此篇充滿不實內容的文章表達高度遺憾。

外傳謝靜華因年度體測未通過，拖到晉升少將最後一刻，才「補測」過關，媒體報導，謝靜華原不在國安局規劃人選名單中，是賴清德獨排眾議，親自挑選謝靜華，因為謝靜華的太太是台南人，而其家族一直是賴的「鐵柱」，在其家族向賴推薦後，才讓謝靜華被勾選出任。

總統府今晚駁斥，文中杜撰副總統賴清德獨排眾議，親自挑選謝靜華等皆為不實內容，有關維安特勤人員的派任為國安局的權責，副總統無權也絕未涉入，相關人員晉升均依規定進行，並尊重國安局專業決定。

對於此篇不經求證、充滿臆測的故事，府方表示「深感遺憾」，並呼籲媒體應善盡查證責任，不應憑空捏造故事，散播不實言論。

(中時 )