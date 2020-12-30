寒流報到，今清晨最低溫出現在桃園市楊梅區的9.7度，創入冬平地最低溫，目前全台氣溫正急速下降，氣象局表示，最冷時間點在今晚到明天清晨，中部以北、宜花6度、沿海空曠地區下探3度，氣象專家吳德榮表示，從昨天中午到今凌晨3時，15小時內北部降溫逾15度，下降速度超越2016年的霸王寒流。

氣象局已發布低溫特報及全台陸上強風警報，今天上午到明天白天，北北基、桃竹苗、宜蘭氣溫6度以下，新竹市、中彰雲、花東、澎湖、金門氣溫持續10度以下，其他地區則有出現10度低溫機會，加上東北風增強，全台各地都有9至11級強陣風。

氣象局表示，低溫加上寒風吹拂下，體感溫度比實際溫度更低，中部以北沿海風速強，甚至出現體感0度、-1度，感受特別冷，有網友哀號「陽明山區像強颱巨獸，大軍壓境，恐怖的感覺」、「林口一小時掉了3.5度」。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，強寒流南下，氣溫陡降，新北石門區昨天中午12時30分27.3度，今晨3時降至12.0度，不到15小時降溫超過15度，速度超越2016霸王寒流。今天氣溫陡降、愈晚愈寒冷，今晚北台灣空曠地區將降至7度、都會區9、10度，其他地區9至12度。

吳德榮說，這波寒流乾冷，僅今天白天北部、東北部有雨，花東短暫雨；今晚乾冷空氣開始影響，北台灣停止降雨，今傍晚起800至2000公尺的高度，大氣會降至零度以下，大屯、七星、太平等山脈有機會飄雪。

吳德榮說，明晨北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度。明跨年(31日)夜至元旦清晨，其他地區因冷空氣及輻射冷卻，嘉義以北平地5度，全台除恆春半島外皆10度以下。元旦白天起至下周日（1/3），冷空氣逐日減弱；氣溫回升，但因輻射冷卻，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大。

(中時新聞網)