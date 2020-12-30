投資人對經濟重啟之路與參議院是否將批准加碼紓困支票感到擔憂，周二美股三大指數震盪收低，失守前一日同步創下的歷史高點，道瓊指數與標普500指數連漲3天的升勢止步。

美股早盤小漲，並刷新盤中歷史高點，但美國參議院多數黨領袖麥康諾阻擋了將振興支票金額從600美元提高到2,000美元的提案，使美股由升轉跌。該提案最終需要60票才能過關，這表示需要十多位共和黨參議員支持。

麥康諾表示，參議院本周將解決加碼這項支付的問題，也將一併處理對大型科技公司的限制，以及選舉公正性的問題。此前民主黨主導的眾議院在周一通過提高振興支票金額的議案，並送交參院表決。

川普周日晚間簽署總規模達2.3兆美元的新一輪紓困案與聯邦預算案，恢復向美國人加發失業救濟金，也避免了政府因資金用罄而關門，受此激勵，華爾街三大指數連續第二個交易日在開盤時創下歷史高點。

NovaPoint投資長Joseph Sroka表示，麥康諾不支持發放2,000美元支票的舉動，使美股在約中午時變盤。

周二收盤，道瓊工業指數跌68.3點或0.22%，為30,335.67點。標普500指數跌8.32點或0.22%，為3,727.04點。那斯達克指數跌49.20點或0.38%，為12,850.22點。

蘋果與家得寶（Home Depot）跌逾1%，拖累道瓊指數走低。

目前已有超過200萬美國人接種新冠疫苗，讓投資人暫時將確診激增的現實拋諸腦後。目前美國累計確診數已經超過1,900萬例，該國疫情熱區—加州，可能延長嚴格的居家令。

不過Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca表示，小型股大跌，可能代表著投資人對疫情急升將導致經濟重啟速度不如預期的擔憂。

羅素2000小型股指數大跌1.85%，創下一個月來最大單日跌幅。

英特爾逆勢勁揚4.93%，路透社報導對沖基金Third Point敦促該晶片製造公司考慮策略性選項，包括是否應繼續作為一家整合元件製造廠。

波音收漲0.07%，盤中一度上漲2.6%。長達20個月的安全禁令於上個月解除後，波音737 MAX飛機首度恢復在美國的客運航班。

獲高盛看好營收成長前景並調升目標價，Snapchat母公司Snap Inc大漲6.15%。

本周因逢新年假期，交易天數減少，市場交投料將清淡，可能導致波動放大。

儘管周二略為拉回，但美股仍以意外強勁的漲幅邁向封關。標普500指數今年以來上漲15.4%，道瓊指數漲6.3%。由於投資人搶購蘋果、亞馬遜與臉書等主要科技公司，那斯達克指數今年來已大漲43.2%。

(時報資訊)