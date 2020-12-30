大法官明天將針對「妨害性自主犯罪加害人刑後治療」宣告釋憲結果，國民黨團今天偕同婦團舉行記者會，表達明年元旦民眾不想吃萊豬，更不願意生活在狼群回到社區的恐懼，政府應重視廣大受害者及婦幼安全，不希望大法官明天宣布違憲，以及要求法務部、衛福部做好軟硬體、法制及相關配套。

盧姓男子因猥褻罪遭判刑定讞，刑後接受強制治療長達9年，他認為刑法等規定再犯危險的認定有違憲之虞，聲請大法官解釋，司法院將於明天宣告釋憲結果。

國民黨團副書記長葉毓蘭表示，目前刑法第91條之1的強制治療，是法務部矯正署委託培德醫院辦理，有57名加害人；性侵害犯罪防治法第22條之1，則是衛福部委託草屯療養院承接大肚山莊，有11名加害人。

葉毓蘭說，據掌握資料，大法官非常有可能宣告部分違憲，因此明年元旦民眾不僅擔心吃到萊豬，更擔憂這群被專家鑑定有高度再犯危險的性侵狼，將縱狼歸山回到社區，要求法務部、衛福部做好軟硬體、法制及相關配套，比如現今對檢疫對象有監控APP。

藍委楊瓊瓔說，歐洲人權法院曾對德國預防性居留性侵犯，裁定沒有違反人權公約，呼籲大法官釋憲結果讓社會安心，而不是建立在殘害被害者與社會大眾的人權。

藍委李德維表示，雖然刑後治療限制了性侵犯的部分人身自由，但實務上法官有依法裁量給予保障的空間，因此沒有違憲之虞，呼籲大法官重視受害者與全體民眾的人權。

性侵害加害人評估專家楊聰財醫師指出，包含連續性暴力型犯罪、觸摸症、戀童症的再犯率都很高，為了社會大眾安全，被處於特別措施有其必要，不管大法官釋憲結果如何，都應關注配套措施。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛一度哽咽地批評，政府僅在乎加害者人權，未考慮到被害人及婦幼安全，建議主管機關修法，對高度再犯的性侵犯，納入刑後的電子監控、化學去勢，並配合心理處遇治療。

衛副部家暴及性侵害防治小組委員張淑慧直言，不希望大法官宣布違憲，未來主管機關、警察、觀護人、治療師、家長，都要一起協助性侵犯復歸社會，而刑後治療必須伴隨高危險群，落實「一日高再犯，一日有保安」。

(中時 )